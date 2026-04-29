Pakistan, Orta Doğu'da gerilimi azaltmaya yönelik çabalarının sürdüğünü bildirdi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Orta Doğu'da gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik çabalarının devam ettiğini söyledi.

Dawn gazetesinin haberine göre, kabine toplantısında konuşan Şerif, nisan başında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen ABD-İran görüşmelerinin 21 saat sürdüğünü ve Pakistan'ın sürece perde arkasında aktif katkı sağladığını aktardı.

Orta Doğu'daki gerilimi azaltmak için diplomatik çabalarının devam ettiğini vurgulayan Şerif, "Barış için çabalarımız kesintisiz şekilde sürüyor ve sürecek." dedi.

Şerif, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin sürece yönelik katkılarını da takdir ettiğini söyledi.

Orta Doğu'daki krizin ekonomik etkilerine değinen Şerif, artan petrol fiyatlarının küresel baskıları artırdığını ve ülkece zorlu bir süreçten geçtiklerini kaydetti.

Şerif, ABD/İsrail-İran Savaşı öncesinde haftalık yaklaşık 300 milyon dolar olan petrol maliyetinin 800 milyon dolara yükseldiğini, yakıt tüketiminin son haftalara kıyasla azaldığını belirtti.

ABD ile İran arasındaki müzakere süreci

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmış ancak yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump 25 Nisan'da, İran'la müzakere sürecine devam etmek üzere Pakistan'a gitmeye hazırlanan ABD ekibinin uçuşunu iptal etmişti.