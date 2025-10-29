Haberler

Pakistan Ordusu, Taliban Bağlantılı Militanlarla Çatıştı: 6 Asker Hayatını Kaybetti

Pakistan ordusu, Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlediği operasyonda Taliban bağlantılı 7 militanı etkisiz hale getirirken, 6 asker yaşamını yitirdi. Operasyon, istihbarat bilgileri doğrultusunda gerçekleştirildi ve bölgedeki güvenlik tehditlerine karşı devam ediyor.

Pakistan ordusu, ülkenin Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen operasyonda Pakistan Talibanı (TTP) bağlantılı militanlarla çıkan çatışmada 7 militanın etkisiz hale getirildiğini, 6 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, istihbarat üzerine eyaletin Kurram bölgesinde operasyon düzenlediği belirtildi.

TTP bağlantılı olduğu ve Hindistan tarafından desteklendiği aktarılan 7 militanın, operasyon kapsamında etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Militanlarla çıkan çatışmada, güvenlik güçlerinden 6 askerin ise yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Bölgedeki olası diğer militanlara karşı askeri faaliyetin sürdürüldüğü kaydedildi.

-? ?Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
