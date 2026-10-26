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Pakistan ordusu Hayber Pahtunhva'da 6 militanı etkisiz hale getirdi, 2 görevli öldü

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Pakistan ordusu, Hayber Pahtunhva'nın Dera Ismail Khan şehrinde düzenlenen istihbarat destekli operasyonda 6 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonda 2 güvenlik görevlisi yaşamını yitirirken çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Pakistan ordusu, Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva'da düzenlenen istihbarat destekli operasyonlarda 6 militanın etkisiz hale getirildiğini, 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminin (ISPR) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre güvenlik güçleri, eyaletin Dera Ismail Khan şehrinde operasyon düzenledi.

Şehrin Zarkani bölgesindeki operasyonda Hindistan destekli olduğu öne sürülen 6 militan etkisiz hale getirildi ve çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonda 2 güvenlik görevlisi de yaşamını yitirdi.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun" (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA
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