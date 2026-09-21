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Pakistan ordusu Hangu'da TTP bağlantılı 8 militanı etkisiz hale getirdi

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Pakistan ordusu, Hayber Pahtunhva'nın Hangu bölgesinde TTP bağlantılı 8 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Çatışmada güvenlik güçlerinden 2 kişi ve yanlarındaki 4 kişi hayatını kaybederken, bölgede operasyonun sürdüğü bildirildi.

Pakistan ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde Pakistan Talibanı (TTP) bağlantılı olduğu belirtilen 8 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminin (ISPR) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva'nın Hangu bölgesinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıktığı duyuruldu.

TTP bağlantılı olduğu belirtilen 8 militanın etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, çatışmada Pakistan güvenlik güçlerinden 2'si ile yanlarındaki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede TTP bağlantılı başka militanların olması ihtimaline karşı operasyonun sürdürüldüğü ifade edildi.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun" (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA
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