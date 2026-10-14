Pakistan ordusu Fatah-2 ER'nin menzili artırılmış versiyonunu başarıyla test etti

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Pakistan ordusu, Fatah-2 balistik füzesinin menzili artırılmış versiyonunu başarıyla test ettiğini duyurdu.

Geo News kanalının Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) açıklamasına dayandırdığı haberde, başarıyla test edilen Fatah-2 ER silah sisteminin gelişmiş navigasyon ve ileri teknoloji aviyonik sistemlerle donatıldığı belirtildi.

Açıklamada, füzenin kendine özgü uçuş rotası ve manevra kabiliyeti sayesinde yüksek hassasiyetle hedefleri vurabildiği ve düşman füze savunma sistemlerini aşabildiği ifade edildi.

Füzenin menzilinin artırılmasının, "Pakistan ordusunun erişim kapasitesini ve derinlikteki hedefleri vurma kabiliyetini daha da güçlendireceği" kaydedildi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Başbakan Şahbaz Şerif, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile kuvvet komutanlarının, Fatah-2 füzesinin menzili artırılmış versiyonunun başarılı test atışı dolayısıyla bilim insanları ve mühendisleri tebrik ettiği bildirildi.

Pakistan ordusu, 6 Ekim'de de yerli üretim, yerden atılan menzili artırılmış güdümlü Fatah-4 füzesini test etmişti.

Kaynak: AA