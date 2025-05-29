Pakistan Ordusu, Belucistan'da Hindistan Destekli 5 Militanı Etkisiz Hale Getirdi

Pakistan ordusu, güneybatıdaki Belucistan eyaletinde düzenlenen iki operasyonda Hindistan destekli olduğu kaydedilen "Fitna al Hindustan" örgütüyle bağlantılı 5 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, son askeri operasyonlara dair bilgi verdi.

Buna göre, Belucistan eyaletinde düzenlenen iki farklı operasyonda, "Hindistan destekli Fitna al Hindustan" ile bağlantılı 5 militan etkisiz hale getirildi.

Eyaletin Loralai bölgesindeki operasyonda 4, Keç bölgesindeki operasyonda ise bir militan etkisizleştirildi.

Operasyonlarda mühimmat ile patlayıcılar ele geçirildi.

Açıklamada, militanların bazılarının, 26 Ağustos 2024 ve 18 Şubat 2025'te Musakhel ilçesinin Rarasham bölgesi yakınlarında N-70 kara yolunda düzenlenen saldırılarla bağlantılı olduğu belirtildi.