Haberler

Pakistan'da düzenlenen operasyonlarda 4 militan etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan ordusu, Belucistan'ın Kalat bölgesinde düzenlediği operasyonda Hindistan destekli 4 militanı etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Operasyon sırasında çok sayıda silah ve teçhizat da ele geçirildi.

Pakistan ordusunun Belucistan eyaletinin Kalat bölgesinde düzenlediği operasyonda Hindistan destekli 4 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), Belucistan'ın Kalat bölgesindeki Hindistan destekli silahlı gruplara yönelik düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, operasyonda "yoğun bir çatışmanın" ardından 4 militanın öldürüldüğü kaydedildi.

Çok sayıda silah ve teçhizatın da ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "terör sorununu ortadan kaldırmak için" operasyonlara devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

-? ? Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
ABD'den İran'a müdahale sinyali gibi hamle! Adresler içinde Türkiye de var

ABD operasyon için ilk sinyali verdi! Listede Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı
Trump Biden'ın taklidini yaptı, görüntü büyük tartışma yarattı

Yapay zeka sanılan video gerçek çıktı! İzleyenler utandı, o utanmadı
Usta sanatçı Zihni Göktay'dan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar

Usta sanatçıdan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar
Şikayet üzerine şikayet geldi, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı

Fenomen polis resmen akıllanmıyor! Bu açılan kaçıncı soruşturma?
Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı
Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı

Düğünü kana bulayan yorgun merminin sahibinin kimliği şoke etti
Duyunca 'Yok artık' diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip

Duyunca "Yok artık" diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip