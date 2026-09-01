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Belucistan'da 21 militan etkisiz hale getirildi

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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen iki güvenlik operasyonunda 21 militan öldürüldü, 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Operasyonlarda silah ve patlayıcı ele geçirilirken, bazı militanların Hindistan destekli olduğu iddia edildi.

Pakistan ordusu, ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletindeki güvenlik operasyonlarında 21 militanın etkisiz hale getirildiğini, 6 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminin (ISPR) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Belucistan'daki militan hareketliliğine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre iki ayrı güvenlik operasyonunda toplamda 21 militan etkisiz hale getirildi. Büyük miktarda silah, mühimmat ve patlayıcının ele geçirildiği operasyonlarda 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Etkisiz hale getirilen bazı militanların "Hindistan destekli" oldukları iddia edildi.

-? ? Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanının (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA
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