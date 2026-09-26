Haberler

Pakistan ordusu, Belucistan'da 21 Eylül'den bu yana 33 militanı etkisiz hale getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan ordusu, Belucistan'da 21 Eylül'den bu yana düzenlenen operasyonlarda 33 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Açıklamada, Şaban Operasyonu kapsamında sayının 22'ye yükseldiği, 25 Eylül'de Nushki'de 11 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinde 21 Eylül'den bu yana düzenlenen operasyonlarda 33 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminin (ISPR) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şaban Operasyonu" kapsamında 24 Eylül'de militanlara ait sığınakların tespit edildiği ve çıkan çatışmada Hindistan destekli olduğu iddia edilen 5 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Böylece "Şaban Operasyonu" kapsamında etkisiz hale getirilen militanların sayısının 22'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, sığınaklarda silah, mühimmat ve patlayıcıların ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, 25 Eylül'de eyaletin Nushki bölgesinde düzenlenen istihbarata dayalı operasyonda da 11 militanın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Belucistan eyaletinde 21 Eylül'den bu yana düzenlenen operasyonlarda toplam 33 militanın etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, bölgedeki tehdidin tamamen ortadan kaldırılması amacıyla operasyonların devam edeceği bildirildi.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun" (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA
Almanya’yı karıştıran Türk kadın! 5,9 milyon euroluk servete el konuldu

Almanya’yı karıştıran Türk kadın! Renk renk arabalarına el konuldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya'da sığınma merkezinde dehşet: Türk kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Korktuğu başına geldi: Sığınma evinde, ayrı yaşadığı eşi katletti!
Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 51'e yükseldi

Peş peşe tutuklama kararları! Fon soruşturmasında sayı yükseldi
Rakiplerimiz İtalya ve Belçika karşılaştı! İşte kazanan

Rakiplerimiz İtalya ve Belçika karşılaştı! İşte kazanan
Merih Demiral'dan kırmızı kart tepkisi: Hakemle arasında geçen konuşmayı açıkladı

Yıldız futbolcumuz hakemle arasında geçen konuşmayı açıkladı
A Milli Futbol Takımımız, Fransa'ya tek golle kaybetti

Çok istedik ama olmadı! Millilerimiz Fransa'ya mağlup
Fransa yenilgisi Arda Güler'i yıktı! Maç sonu hedefi açıkladı

Maç sonunda da herkesi kendine hayran bıraktı

Fenerbahçe'den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama! İşte cezanın nedeni

İşte Fenerbahçe taraftarını gece uyutmayan cezanın nedeni