Pakistan Ordusu Bahreyn ile Askeri İşbirliği Görüşmeleri Yaptı

Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ve Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife ile ikili askeri ve güvenlik işbirliğini görüştü.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Munir, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Bahreyn'de Kral Hamad bin İsa Al Halife ve Veliaht Prens Selman bin Hamed Al Halife ile bir araya geldi.

Görüşmede, Pakistan ile Bahreyn arasındaki ikili askeri ve güvenlik işbirliği ele alındı.

Açıklamada, Bahreyn tarafının, Pakistan'ın terörle mücadeledeki başarılarına ve bölgesel barış ve istikrar için devamlı çabalarına övgüde bulunduğu aktarıldı.