Pakistan, İsrailli yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini "en güçlü şekilde" kınadı

Pakistan, İsrailli yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları ve dalgalandırdıkları İsrail bayrağını 'en güçlü şekilde' kınadı. Dışişleri Bakanlığı, bu eylemlerin uluslararası hukuku ve kutsal mekanın dokunulmazlığını ihlal ettiğini belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, Pakistan'ın İsrailli yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve İsrail bayrağı dalgalandırmasını "en güçlü şekilde" kınadığını belirterek, "Bu kınanmaya değer eylemler, uluslararası hukukun yanı sıra kutsal mekanın kutsallığı ve dokunulmazlığının da açık bir ihlalini oluşturmaktadır. Bu tür provokatif adımlar, bölgedeki gerilimlerin daha da tırmanması riskini de taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

Pakistan'ın, "İsrail işgali altındaki kutsal yerlerin korunması ve İsrail'in himayesi altında faaliyet gösteren yasa dışı yerleşimcilerin cezasız kalmasına son verilmesi için mümkün olan tüm önlemlerin alınması çağrısına" yer verilen açıklamada, İslamabad yönetiminin, Filistin halkının ibadet özgürlüğü haklarına desteği vurgulandı.

İsrailli yerleşimcilerin bu sabah Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın

İsrail polisinin korumasındaki yaklaşık 150 fanatik Yahudi, bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, baskında dini ritüeller yaparak İsrail bayrağı açmıştı.

İsrail'de "Heykel Örgütleri" adıyla bilinen fanatik ve aşırıcı grup, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere "Aksa'ya baskın düzenlemek için toplanmaları ve avlusunda İsrail bayrağı açmaları çağrısı" yapmıştı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 2022 yılı sonunda göreve başlamasından bu yana, Tel Aviv yönetiminin Aksa'daki ihlalleri arttı.

Filistinliler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü Yahudileştirmek, Mescid-i Aksa dahil olmak üzere kentin Arap ve İslami kimliğini silmek amacıyla ihlallerini yoğunlaştırdığını belirtiyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı

Maraş saldırganının öğretmen annesi de tutuklandı
Haberler.com
500

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Gizli tanık mezar yerini söyledi

Neden bugüne dek beklendi? Gizli tanığın ifadesiyle harekete geçilmiş
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu başhekim Çağdaş Özdemir'in ifadesi ortaya çıktı

Tutuklu başhekim kayıtların silinmesinde bir kişinin ismini verdi
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı

Üniversite karıştı! Ülkücüler, protestocu gruba böyle saldırdı

9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış

Katilin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu yüzüne kapatmış
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Gizli tanık mezar yerini söyledi

Neden bugüne dek beklendi? Gizli tanığın ifadesiyle harekete geçilmiş
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Bildiğiniz tüm krizleri unutun

Enerjinin patronu korkuttu: Bildiğiniz tüm krizleri unutun