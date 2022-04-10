Pakistan meclisinde yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düştü
AA - Muhammad Abid Zia - Güncel
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Meclisten çıkan araçlar İmran Han destekçilerinin slogan atması Güvenlik güçleri Bir kadının göz altına alınması İSLAMABAD - Pakistan'da parlamentoda yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düştü.
Meclisten çıkan araçlar
İmran Han destekçilerinin slogan atması
Güvenlik güçleri
Bir kadının göz altına alınması İSLAMABAD - Pakistan'da parlamentoda yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düştü. Parlamentoda yapılan güvensizlik oylamasının ardından meclisin önünde hareketlilik yaşandı. Muhalefet partilerinin destekçileri, sevinç gösterisinde bulundu. Polis, İmran Han ile muhalefet destekçileri arasında yaşanan arbede sonrası bazı kişileri gözaltına aldı.