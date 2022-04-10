Pakistan meclisinde yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düştü

Meclisten çıkan araçlar

İmran Han destekçilerinin slogan atması

Güvenlik güçleri

Bir kadının göz altına alınması İSLAMABAD - Pakistan'da parlamentoda yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düştü. Parlamentoda yapılan güvensizlik oylamasının ardından meclisin önünde hareketlilik yaşandı. Muhalefet partilerinin destekçileri, sevinç gösterisinde bulundu. Polis, İmran Han ile muhalefet destekçileri arasında yaşanan arbede sonrası bazı kişileri gözaltına aldı.