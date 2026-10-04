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Pakistan, Kasur'da 2 sivilin ölümü üzerine Hindistan temsilcisini bakanlığa çağırdı

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Pakistan, Kasur'da 2 sivilin ölümü üzerine Hindistan temsilcisini bakanlığa çağırdı
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Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan Yüksek Komiserliği maslahatgüzarını cumartesi günü bakanlığa çağırıp iki Pakistanlı sivilin öldürülmesini protesto etti. Cuma günü Pencap'ın Kasur bölgesinde Hindistan Sınır Güvenlik Gücü ateşiyle iki sivil öldü, bir kişi yaralandı.

İSLAMABAD, 4 Ekim (Xinhua) -- Pakistan Dışişleri Bakanlığı başkent İslamabad'daki Hindistan Yüksek Komiserliği maslahatgüzarını cumartesi günü bakanlığa çağırarak iki Pakistanlı sivilin öldürülmesi olayıyla ilgili güçlü protestosunu iletti.

Pakistan güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, cuma günü Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinin Kasur bölgesinde, sınır yakınlarında Hindistan Sınır Güvenlik Gücü tarafından açılan ateş sonucu iki Pakistanlı sivilin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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