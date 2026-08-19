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Pakistan'dan İsrail'in İdlib Saldırısına Kınama

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Pakistan, İsrail'in Suriye'nin İdlib kentindeki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınadı. Açıklamada, saldırıların uluslararası hukukun ihlali olduğu ve bölge istikrarını baltaladığı belirtilerek, uluslararası topluma İsrail'e karşı sorumluluk çağrısı yapıldı.

Pakistan, İsrail'in Suriye'nin İdlib kentindeki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Pakistan'ın bu saldırıları şiddetle kınadığı belirtilerek, "Bu tür provokatif eylemler, uluslararası hukukun bariz ihlalidir ve bölge barışı ile istikrarını daha da baltalama potansiyeline sahiptir." ifadesi kullanıldı.

Pakistan'ın Suriye ile dayanışma içinde olduğu ve bu ülkenin egemenliği ile toprak bütünlüğünü desteklediği vurgulanan açıklamada uluslararası topluma, İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerine son vermek için üzerine düşen rolü yerine getirme ve bu ülkeyi eylemlerinden sorumlu tutma çağrısı yapıldı.

İsrail savaş uçakları, dün sabah erken saatlerde Suriye'nin kuzeyindeki İdlib vilayetinin doğu kırsalında bulunan terk edilmiş Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 4 hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde saldırılarını genişleterek, silah ve füze depolarının yanı sıra stratejik askeri tesisleri hedef almaya devam ediyor.

Kaynak: AA
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