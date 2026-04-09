Pakistan: Abd-İran Heyetleri İçin Güvenlik Kusursuz Şekilde Sağlanacak

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, İran ve ABD heyetleri arasında yapılacak görüşmeler öncesinde tüm yabancı konukların güvenliğini sağlamak için kapsamlı bir plan oluşturduklarını açıkladı. 'İslamabad Görüşmeleri' Ortadoğu'daki gerilimi azaltmayı hedefliyor.

İSLAMABAD, 9 Nisan (Xinhua) -- Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, İran ve ABD heyetleri arasında gerçekleştirilecek görüşmeler öncesinde, ülkeyi ziyaret edecek tüm yabancı konukların güvenliğini eksiksiz sağlamak amacıyla kapsamlı bir plan hazırladıklarını söyledi.

Pakistan, Ortadoğu'daki gerilimi azaltmayı amaçlayan "İslamabad Görüşmeleri"ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na göre, İslamabad'da yapılacak ve ABD tarafında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in katılacağı görüşmelere İran tarafında İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlık edecek.

