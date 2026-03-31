Pakistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı'ndan İsrail'in Filistinlileri hedef alan "idam yasasına" tepki Açıklaması

Güncelleme:
Pakistan İnsan Hakları Komisyonu (HRCP) Başkanı Asad Iqbal Butt, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam cezasını öngören yasasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Pakistan İnsan Hakları Komisyonu (HRCP) Başkanı Asad Iqbal Butt, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam cezasını öngören yasasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

HRCP Başkanı Butt, Anadolu Ajansına (AA) yaptığı açıklamada İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasasına" tepki gösterdi.

Yasanın uygulanması halinde bunun diğer ülkeleri aynı yolu izlemeye teşvik edeceğini ifade eden Butt, yasanın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na aykırı olduğunu vurguladı.

Butt, yasanın yürürlükten kaldırılması talebinde bulunarak "Eğer ülkeler başka ülkelerin esirlerini idam etmeye başlarsa bu yeni savaşlara neden olabilecek ciddi diplomatik karmaşaya yol açar." ifadesini kullandı.

İsrail Meclisi, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 ret oyuna karşı 62 kabul oyuyla onaylamıştı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
Türkiye, 5G teknolojisine geçti

Erdoğan düğmeye bastı! Türkiye yeni bir döneme girdi
500

