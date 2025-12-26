Pakistan, İngiltere'nin Büyükelçi Yardımcısı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verdi

Pakistan, İngiltere'de düzenlenen bir mitingde Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir'e yönelik "saldırı tehdidi" içeren ifadeler kullanılması üzerine İngiltere'nin İslamabad'daki Büyükelçi Yardımcısı Matt Cannell'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Pakistan Today gazetesinin haberine göre Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, Cannell'e İngiltere'nin Bradford kentindeki bir mitingde Orgeneral Munir'e yönelik "saldırı tehdidi" içeren ifadeler nedeniyle "protesto notası" verildiğini açıkladı.

Andrabi, notanın, söz konusu tehditlere ilişkin ciddi endişeleri içerdiğini vurgulayarak, konunun soruşturulmasını talep ettiklerini belirtti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Bradford'daki mitingde dile getirilen araçlı bomba tehdidi tüm sınırları aşmıştır. Bu ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez." dedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da eski Başbakan İmran Han lehine Bradford kentinde düzenlenen bir mitingde konuşan bir kadının Orgeneral??????? Munir'e yönelik "araçlı bombalı saldırı tehdidinde" bulunduğunun görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu ifadelerin, eski Cumhurbaşkanı General Muhammed Ziya'ül Hak'ın hayatını kaybettiği uçak kazasına benzetilerek dile getirildiği aktarıldı.