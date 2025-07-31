Pakistan'ın Uzaktan Algılama Uydusu Uzaya Gönderildi

XİCHANG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilen Pakistan'ın Uzaktan Algılama Uydusu'nu (PRSS-1) taşıyan Kuaizhou-1A (KZ-1A) taşıyıcı roketi, 31 Temmuz 2025.

Cuma günü Beijing saatiyle 10.00'da KZ-1A taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydu, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

Uydu, öncelikli olarak arazi kaynakları araştırmaları ile afet önleme ve azaltma çalışmalarında kullanılacak. (Fotoğraf: Wang Yinjie/Xinhua)