Pakistan'ın Uzaktan Algılama Uydusu Uzaya Gönderildi

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Çin'in Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Kuaizhou-1A roketi, Pakistan'ın Uzaktan Algılama Uydusu (PRSS-1) başarıyla yörüngesine yerleştirildi. Uydu, arazi kaynakları ve afet yönetimi için kullanılacak.

XİCHANG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilen Pakistan'ın Uzaktan Algılama Uydusu'nu (PRSS-1) taşıyan Kuaizhou-1A (KZ-1A) taşıyıcı roketi, 31 Temmuz 2025.

Cuma günü Beijing saatiyle 10.00'da KZ-1A taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydu, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

Uydu, öncelikli olarak arazi kaynakları araştırmaları ile afet önleme ve azaltma çalışmalarında kullanılacak. (Fotoğraf: Wang Yinjie/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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