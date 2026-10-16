Pakistan'ın Peşaver kentinde okul çatısı çöktü, ölü sayısı 33'e yükseldi

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PEŞAVER, 16 Ekim (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'de perşembe günü bir okulun çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Hastane yetkililerinin ve bir kurtarma servisi sözcüsünün Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre hastaneye kaldırılan 17 kişi müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Kaynak: Xinhua