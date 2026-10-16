Pakistan'ın Peşaver kentinde okul çatısı çöktü, ölü sayısı 33'e yükseldi

Pakistan'ın Peşaver kentinde okul çatısı çöktü, ölü sayısı 33'e yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'de perşembe günü okul çatısının çökmesi sonucu ölü sayısı 33'e yükseldi. Hastaneye kaldırılan 17 kişi müşahede sonrası taburcu edildi.
PEŞAVER, 16 Ekim (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'de perşembe günü bir okulun çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.
Hastane yetkililerinin ve bir kurtarma servisi sözcüsünün Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre hastaneye kaldırılan 17 kişi müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.
Kaynak: Xinhua