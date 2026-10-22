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Pakistan'ın Pencap eyaletinde yolcu otobüsü devrildi, 8 ölü 32 yaralı

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Pakistan'ın Pencap eyaletinde yolcu otobüsü devrildi, 8 ölü 32 yaralı
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Pakistan'ın Pencap eyaletinde Karaçi'den Dera Gazi Han'a giden yolcu otobüsü beton bariyere çarpıp devrildi; en az 8 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. Kurtarma ekipleri araçtaki yolcuları tahliye ederken ölüler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu belirtildi.

İSLAMABAD, 22 Ekim (Xinhua) -- Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Devlete ait Rescue 1122 kurtarma kuruluşundan bir yetkili Xinhua'ya yaptığı açıklamada, kazanın çarşamba günü erken saatlerde Rajanpur ilçesine bağlı Bangla Hidayat yakınlarında meydana geldiğini belirtti. Yetkili, ülkenin güneyindeki liman kenti Karaçi'den Pencap eyaletinin Dera Gazi Han ilçesine giden yolcu otobüsünün beton bariyere çarptıktan sonra devrildiğini söyledi.

Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, hasar gören araçtaki yolcuları tahliye etmek üzere çalışma başlattı.

Yetkili, hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirterek cenazelerin ve durumu ağır olan bazı yaralıların yakındaki hastanelere götürüldüğünü söyledi.

Polis, sürücüleri beton bariyere karşı uyarmak için gerekli uyarı levhalarını ve işaretleri yerleştirmeyen sorumluların belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattı.

Kaynak: Xinhua
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