Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki operasyonda 22 militan öldürüldü

Çatışmalar sırasında 10 yaşında bir çocuk da hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde yürütülen operasyonda 22 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Dawn gazetesinin Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimine (ISPR) dayandırdığı haberine göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Hayber bölgesinde militanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Hindistan tarafından desteklendiği ve Pakistan Talibanı'na (TTP) bağlı olduğu iddia edilen 22 militanın öldürüldüğü ve çatışmalar sırasında 10 yaşında bir çocuğun da hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, militanlardan silah ve mühimmat ele geçirildiğini aktardı.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
