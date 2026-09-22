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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde çocuk felci aşısı ekibini koruyan 2 polis öldürüldü

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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde çocuk felci aşısı yapan sağlık ekibini korumakla görevli 2 polis memuru, bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Saldırı sırasında bir evde bulunan sağlık görevlileri yara almazken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'da evleri gezerek çocuk felci aşısı yapan sağlık ekibini korumakla görevli 2 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Belucistan eyaletinde çocuk felci aşısı yapan ekibi korumakla görevli polis memurları, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırı sırasında bir evde bulunan sağlık görevlileri yara almazken, 2 polis memuru yaşamını yitirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA
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