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Pakistan'da düzenlenen iki ayrı saldırıda 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Bannu bölgesinde kısa aralıklarla düzenlenen iki ayrı patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yetkililer soruşturma başlattı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu bölgesinde düzenlenen iki ayrı saldırıda 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Geo News'ün haberine göre, yerel yetkililer, Bannu'da kısa aralıklarla düzenlenen iki saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkililer, yol kenarına yerleştirilen patlayıcıların infilak etmesiyle meydana gelen ilk patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Kısa süre sonra aynı yerde yaşanan ikinci patlamada ise 2 kişinin öldüğünü kaydeden yetkililer, saldırılarda 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Yetkililer, saldırılara ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

?- Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanının (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
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