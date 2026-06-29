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Afganistan: Pakistan'ın Düzenlediği Hava Saldırıları Can Kayıplarına Yol Açtı

Afganistan: Pakistan'ın Düzenlediği Hava Saldırıları Can Kayıplarına Yol Açtı
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Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın doğu sınır bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

KABİL, 29 Haziran (Xinhua) -- Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın pazar günü gece saatlerinde ülkenin doğusundaki sınır bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında can kayıpları yaşandığını söyledi.

Mücahid sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Pakistan ordusunun Paktiya vilayetinin Gayan ve Tsamkani bölgeleri ile Kunar vilayetinin Manogai bölgesine düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Mücahid, "korkakça saldırganlık, suç ve vahşet eylemi" olarak nitelendirdiği saldırıları şiddetle kınadıklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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