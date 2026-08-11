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Pakistan İçişleri Bakanı Tahran'da Resmi Görüşmeler Yaptı

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Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi, Tahran'da İranlı mevkidaşı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü; görüşmelerin içeriği açıklanmadı. Savunma Bakanı Asif, ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nda anlaşmaya yakın olduğunu belirtti.

Pakistan İçişleri Bakanı Seyyid Muhsin Nakvi, İran'ın başkenti Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Nakvi, havalimanında İran İçişleri Bakanı İskender Mumini tarafından karşılandı.

Pakistanlı Bakan, İranlı mevkidaşıyla görüşmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yle bir araya geldi.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Pakistan Savunma Bakanı Muhammed Asif, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı konusunda bir anlaşmaya yakın olduklarını söylemişti.

Asif, "İşler yeniden bir barış düzenlemesi veya anlaşma lehine şekilleniyor. Son 2-3 gündeki işaretler, bir tür düzenlemeye yaklaştığımızı gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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