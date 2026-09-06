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Pakistan'dan Hindistan'a Cami Yıkımına Sert Tepki

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Pakistan, Hindistan'ın Saharanpur kentinde tarihi bir caminin yıkılmasını kınayarak, bunu İslam mirasına yönelik İslamofobik kampanyanın parçası olarak nitelendirdi ve uluslararası toplumu göreve çağırdı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sajjad Haider Khan, Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Saharanpur kentindeki caminin yıkılmasını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Saharanpur kentindeki bir caminin yıkılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda ifadelerine yer verilen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Khan, Pakistan'ın 5 Eylül 2026'da Hindistan'ın Saharanpur kentindeki "bir asırlık caminin yıkılmasını şiddetle kınadığını" belirtti.

Tarihi bir ibadethaneye yönelik bu eylemin kınanması gerektiğine işaret eden Khan, bunu "İslam mirasını silmeye yönelik daha geniş çaplı İslamofobik ve Hindutva odaklı kampanyanın bir başka tezahürü" olarak nitelendirdi.

Khan, 1992'deki tarihi Babri Camisi'nin yıkılmasının "dini hoşgörüsüzlük, önyargı ve nefret ideolojisinin kalıcı bir sembolü olmaya devam ettiğini" aktararak şunları kaydetti:

"Pakistan, uluslararası toplumu, Hint yetkililer tarafından Müslümanlara yönelik sistematik zulmü ve devletin himayesi altında ibadethanelerine yönelik devam eden saygısızlık ve yıkımları derhal dikkate almaya çağırmaktadır. Hint yetkililer, tüm azınlıkların, özellikle de Müslümanların temel dini özgürlüklerine ve kültürel mirasına karşı gerçekleştirilen bu tür eylemlerden sorumlu tutulmalıdır."

NDTV'nin haberine göre, Uttar Pradeş eyaletindeki Saharanpur İdare Binası kompleksinde yer alan cami, Hindistan'daki mahkemenin, "caminin devlet arazisini izinsiz şekilde işgal ettiği" yönündeki kararının ardından yıkılmıştı.

Hint yetkililer, söz konusu yıkımın yasal prosedüre uygun olarak gerçekleştiğini savunurken, ülkedeki Müslümanlar buna tepki göstermiş ve caminin yasal olarak koruma altında olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: AA
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