Pakistan, Hindistan'ın İddialarını Reddetti ve Uluslararası Soruşturma Çağrısı Yaptı

Pakistan hükümeti, Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'de terör saldırısı sonrası ülke aleyhindeki iddiaları, küresel dikkati, "bölgesel anlaşmazlıktan uzaklaştırmak için bir taktik" olarak niteledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, başkent İslamabad'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü.

Dar, Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesindeki saldırı sonrası " Hindistan'ın kışkırtıcı davranışlarının" sonucu olarak Güney Asya bölgesinde gerginliğin yaşandığını ve bu konuda ülkesinin kaygı taşıdığını aktardı.

Terör saldırısı sonrası Pakistan'ı "olaya dahil etme yönündeki asılsız girişimleri" kesin bir dille reddettiklerini kaydeden Dar, İslamabad yönetiminin gerçekleri ortaya çıkarmak için uluslararası, şeffaf ve tarafsız bir soruşturma çağrısını yineledi.

Dar, söz konusu iddiaların, küresel dikkati, Hindistan ve Pakistan arasındaki "Cammu ve Keşmir anlaşmazlığından uzaklaştırmak için bir taktik gibi gördüğünü" belirtti.

Pakistan'ın "terörizmi her türlüsüyle tutarlı bir şekilde kınadığını" vurgulayan Dar, ülkenin terörle mücadeledeki rolü ve fedakarlıklarını anımsattı.

Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.