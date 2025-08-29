Pakistan, Hindistan ile Kapsamlı Diyalog İstiyor

Pakistan, Hindistan ile yapılacak olası görüşmelerin terörle sınırlı olmamasını, kapsamlı bir diyalog istediğini açıkladı.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, başkent İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında, Yeni Delhi ile yaşanan gerilimlerin ardından ilişkilerin normalleştirilmesine dair konuştu.

Bakan Dar, Hindistan ile yapılacak olası görüşmelerin yalnızca terörle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, kapsamlı diyalog istediklerini ve bunun eşitlik ile karşılıklı saygı temelinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Dar, "Hindistan ister görüşmelere katılır ister katılmaz. Ancak biz hiçbir zaman kimseye görüşmeleri yeniden başlatması için yalvarmayacağız." dedi.

Pakistan'ın terör nedeniyle 90 binden fazla insanını kaybettiğini ve 152 milyar dolarlık ekonomik kayıp yaşadığını vurgulayan Dar, bu rakamın yaklaşık 130 milyar dolarlık dış borçtan fazla olduğunu hatırlattı.

Afganistan ve İran ilişkileri

Dar, Afganistan'daki temaslarında ise Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'ye Pakistan sınırındaki Pakistan Talibanı (TTP) unsurlarının bölgeden çıkarılması gerektiğini ilettiğini aktardı.

Geçen hafta Afganistan'ın başkent Kabil'de Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin de katıldığı üçlü toplantıda bir araya geldiklerini belirten Dar, "Muttaki bana Afgan hükümetinin topraklarını Pakistan'a karşı kimsenin kullanmasına izin vermeyeceği konusunda güvence verdi." diye konuştu.

Dar ayrıca Pakistan'ın İran ile ABD arasındaki diyaloğu kolaylaştırmaya çalıştığını vurgularken, "Büyük İsrail" projesini kesin bir dille reddettiklerini ve böyle bir tasarıya karşı olduklarını dile getirdi.