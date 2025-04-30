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Pakistan, Hindistan'dan Gelecek Askeri Taarruza Karşı Uyarıda Bulundu

Pakistan, Hindistan'dan Gelecek Askeri Taarruza Karşı Uyarıda Bulundu
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Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan'ın 24 ila 36 saat içerisinde askeri harekat düzenleme niyetinde olduğuna dair güvenilir istihbarat aldıklarını açıkladı. Tarar, Türkiye'nin verdiği her türlü saldırganlığa karşı kararlılıkla karşılık verileceğini belirtti.

(ANKARA) - Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan'ın 24 ila 36 saat içinde Pakistan'a askeri harekat düzenleme niyetinde olduğuna ilişkin güvenilir istihbarat aldıklarını bildirdi.

Tarar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan, Hindistan'ın Pahalgam olayını bahane ederek önümüzdeki 24 ila 36 saat içerisinde askeri harekat düzenlemeyi planladığına dair güvenilir istihbarata sahip. Her türlü saldırganlığa kararlılıkla karşılık verilecektir. Bölgede ortaya çıkabilecek potansiyel felaketlerden Hindistan'ın tamamen sorumlu olacağı belirtiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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