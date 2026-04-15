ABD ve İran Arasında Arabuluculuk Yapan Pakistanlı Heyet Tahran'a Ulaştı

Pakistan, İran savaşını sona erdirmek için üst düzey bir heyetle Tahran'a giderek ABD ile İran arasındaki diplomatik temasları sürdürmeye çalışıyor. Bu görüşmelerin ardından bölgesel gelişmeler üzerine diğer temaslar da devam ediyor.

(ANKARA) - İran savaşını sona erdirmeye yönelik diplomatik temaslar kapsamında arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan'dan üst düzey bir heyet İran'ın başkenti Tahran'a ulaştı.

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler misyonundan yapılan açıklamaya göre İran'a giden heyette Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi yer aldı. İran devletine bağlı IRIB haber ajansı, heyetin ABD'den bir mesaj iletmek ve taraflar arasında ikinci tur görüşmeleri organize etmek amacıyla Tahran'a gittiğini duyurdu. ABD ile İran arasında hafta sonu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan ilk tur görüşmeler ise herhangi bir anlaşmaya varılamamıştı.

Öte yandan Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif de bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentine giderek bölgesel gelişmeleri ele almak üzere temaslarda bulunuyor. Pakistan yönetimi, son dönemde hem Tahran hem de Washington ile yürüttüğü diplomasiyle çatışmanın sona erdirilmesine yönelik çabalarını artırmış durumda. Şerif'in bu hafta Türkiye'yi de ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA
