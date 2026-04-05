Haberler

Pakistan Dışişleri Bakanı, İran, Mısır ve Bahreyn Dışişleri Bakanları ile Telefonda Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İran, Mısır ve Bahreyn dışişleri bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde Ortadoğu'daki gerginliğin azaltılması ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

İSLAMABAD, 5 Nisan (Xinhua) -- Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, cumartesi günü İran, Mısır ve Bahreyn dışişleri bakanları ile bir dizi telefon görüşmesi yaptı. Dar, Ortadoğu'da yükselen tansiyona karşı ülkesinin gerginliğin azaltılması ve sorunların diyalog ile çözülmesi yönündeki çağrısını yineledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dar ile İran Dışişleri Bakanı Seyid Abbas Erakçi arasındaki görüşmede, bölgedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, her iki taraf da devam eden gelişmeler ışığında yakın temas halinde kalma konusunda uzlaştı.

Dar, ülkesinin bölgede gerginliğin azaltılmasına yönelik tüm çabalara destek vereceğini ifade ederken, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesinin önemini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid Al Zayani ile ayrı ayrı yaptığı görüşmelerde ise Dar, bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik tüm girişimlere Pakistan'ın desteğini yineledi.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

