Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Çin'i Ziyaret Edecek

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Çin'i Ziyaret Edecek
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Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, 19-21 Mayıs tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşiyor.

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar 19-21 Mayıs tarihleri arasında Çin'i ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada Dar'ın ziyaretinin, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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