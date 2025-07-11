Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'dan İsrail İşgali Açıklaması

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Orta Doğu'da devam eden çatışma durumunun sebebinin, Filistin'de devam eden İsrail işgali olduğunu belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya platformu X hesabı üzerinden, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'ın Kuala Lumpur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında yaptığı konuşma paylaşıldı.

Konuşmasında Dar, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik devam eden işgalinin, Pakistan için "büyük bir üzüntü kaynağı" olduğunu ifade ederek "Orta Doğu'daki çatışmanın temel nedeni, Filistin topraklarının ısrarla işgal edilmesidir." dedi.

Dar, İsrail'in saldırganlığını sona erdirmek, insani yardımların sorunsuz bir şekilde bölgeye ulaşımını sağlamak ve Tel Aviv yönetimini söz konusu işgalden dolayı sorumlu tutmak için uluslararası eylem gerektiğini belirtti.

Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının olduğunu vurgulayan Dar, ülkesinin bağımsız ve yaşanabilir bir Filistin Devleti kurulması yönündeki "sarsılmaz ve ilkeli desteğini" yeniledi.

Pakistan'dan ASEAN'ın uluslararası rolüne övgü

Dar, ülkesinin ASEAN'ın "istikrarlı ve işbirliğine dayalı Asya-Pasifik bölgesinin şekillenmesindeki" rolünü takdirle karşıladığının altını çizerek, "Pakistan, ASEAN'ın 2025 sonrası Eylem Planı geliştirme girişimini memnuniyetle karşılamaktadır. Yeni Planın iklim değişikliği, salgın hastalıklar, siber riskler, dolandırıcılık, deniz güvenliği ve afet müdahalesi gibi geleneksel olmayan güvenlik tehditlerine öncelik vermesini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan'ın Hindistan ile arasındaki ateşkesi sürdürmeye devam edeceğini belirten Dar, "Ateşkesin uygulanmasına bağlılığımızı sürdürüyor ve ateşkesin sağlanmasına yardımcı olan uluslararası ortakların rolünü takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dar, Pakistan'ın küresel terörle mücadelede "eşsiz fedakarlıklar" yaptığının altını çizerek, ülkesinin terörle mücadelede kapsamlı hareket ettiğini, yaklaşımlarının radikalleşmenin önlenmesi, eğitim reformları ve kurumsal dayanıklılığa odaklandığını kaydetti.

"Barışçıl, istikrarlı, birleşik ve müreffeh bir Afganistan'ın" Pakistan'ın çıkarlarıyla örtüştüğünü ifade eden Dar, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için düzenlenen ikili üst düzey görüşmelere de değindi.

Dar, İsrail'in 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarıyla başlayan çatışmaların tırmanmasının ardından, Tel Aviv ve Tahran yönetimleri arasında 24 Haziran'da sağlanan ateşkesten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Güney Çin Denizi'nde diyalog çağrısı

Güney Çin Denizi'ndeki sorunlara da değinen Dar, "Pakistan, bölgesel barış ve diyalog için tüm çabaları desteklemektedir. Tüm Asya-Pasifik ülkeleriyle olan bağlarımıza değer veriyoruz ve anlaşmazlıkların karşılıklı saygı içinde diplomasi yoluyla çözülmesini şiddetle tavsiye ediyoruz." dedi.

Dar Pakistan'ın da Ukrayna'daki çatışmanın dolaylı sonuçlarıyla, gıda ve enerji güvenliğinin azalmasıyla karşı karşıya kaldığını aktararak "Birleşmiş Milletler Şartı ve diyalog temelinde bu çatışmanın derhal müzakere yoluyla çözülmesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

İklim değişikliğini, Pakistan'ı "orantısız bir şekilde etkileyen varoluşsal bir tehdit" olarak tanımlayan Dar, ülkesinin selden kuraklığa kadar, tekrarlayan felaketlerle karşı karşıya olduğunu aktardı.

Dar, "İklim adaleti, gelişmiş ülkelerin iklim finansmanı, teknoloji erişimi ve kapasite geliştirme taahhütlerini yerine getirmelerini gerektirir. Küresel dayanışma ile iklim felaketini önleyebiliriz." görüşünü paylaştı.