Pakistan'dan küresel denizcilik yollarındaki aksamaların uluslararası barışa tehdit oluşturduğu uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin deniz güvenliği üzerine yüksek düzeyli açık oturumunda konuşan Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Asım Iftikhar, Hürmüz Boğazı'ndaki durum da olmak üzere uluslararası meseleler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Iftikhar, Hürmüz Boğazı'nın kapanması da dahil küresel denizcilik yollarındaki aksamaların uluslararası barış, ekonomik istikrar ve gelişmekte olan ülkeler için ciddi bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarıda bulunarak, deniz yollarının korunmasının sadece ticaret için değil, daha geniş kalkınma ve güvenlik hedefleri için de hayati önem taşıdığını vurguladı.

Hürmüz Boğazı'ndaki devam eden durumun, "denizcilik istikrarsızlığının küresel krizlere nasıl yol açabileceğinin açık bir örneği" olduğunun altını çizen Iftikhar, "Küresel denizcilik alanları, 21. yüzyılın zorluklarının kesiştiği önemli bir jeostratejik arenadır. Küresel ticaretin can damarı, dünyanın çevresinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Iftikhar, modern ekonomilerin kesintisiz deniz ticaretine büyük ölçüde bağlı olduğuna işaret ederek, petrol, gaz ve gübre maliyetlerindeki artış gibi ilk şokların, özellikle gelişmekte olan ülkeler için enflasyon, yavaşlayan büyüme ve ödemeler dengesi baskıları da dahil olmak üzere daha geniş ekonomik sorunlara dönüşebileceği konusunda uyardı.

Pakistan'ın ABD ve İran da dahil olmak üzere bölgesel ve küresel güçler arasındaki gerilimleri azaltma çabalarına değinen Iftikhar, ülkesinin Çin, Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır gibi ortaklarıyla birlikte gerilimi azaltmak için aktif olarak çalıştığını belirtti.

Iftikhar, "Bu krizin kalıcı şekilde çözülmesini kolaylaştırmaya yönelik devam eden çabalarında Pakistan, diplomasi ve diyaloğa olan inancında kararlıdır ve bu amaca yönelik tüm olası önlemleri kararlılıkla almaya devam edecektir." dedi.

BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin (UNCLOS) küresel denizcilik düzeninin temel taşı olduğunu vurgulayan Iftikhar, tüm uluslara bu ilkelere uyma çağrısı yaptı.