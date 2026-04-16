Pakistan'dan Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kahramanmaraş'taki okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş'taki saldırıdan derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Şerif, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Şerif, Pakistan halkının bu zor zamanda Türk halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.