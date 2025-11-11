Haberler

Pakistan'dan, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında hayatını kaybedenler için taziye

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için taziye mesajı gönderdi.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, kazadan duyduğu üzüntüyü paylaştı.

"Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kazada bulunanların ailelerine ve tüm Türk kardeşlerimize içten taziyelerimi iletiyorum." ifadesini kullanan Şerif, bu zor zamanda düşüncelerinin ve dualarının kazazedelerle olduğunu kaydetti.

Afganistan

Afganistan yönetimi Dışişleri Bakanlığı, X'ten yaptığı açıklamada, kazaya ilişkin başsağlığı ve taziyelerini iletti.

Açıklamada, kaza nedeniyle derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Kardeş Türkiye hükümetine ve halkına, ayrıca kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan son açıklamada da "Düşen uçağımızda uçuş ekibiyle birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

