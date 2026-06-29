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Pakistan, Karaçi'de 3 kişinin öldüğü saldırı nedeniyle Afganistan'a diplomatik nota verdi

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Pakistan, Karaçi'de 3 paramiliter gücün öldüğü saldırıyla ilgili Afganistan'a diplomatik nota verdi. Saldırıda Afgan uyruklu kişilerin rol oynadığı belirtildi.

Pakistan, Sind eyaletinin Karaçi kentinde 3 paramiliter gücün hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili Afganistan'a diplomatik nota verildiğini bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaçi'de 27 Haziran'da meydana gelen saldırıyla ilgili diplomatik adım atıldı.

Afganistan'ın Pakistan Maslahatgüzarı, Bakanlığa çağrılarak saldırı hakkında "güçlü" bir nota verilirken, benzer bir nota Afganistan Dışişleri Bakanlığına da iletildi.

Açıklamada, "Bu diplomatik adımlar, aralarında canlı yakalanan bir kişinin de bulunduğu Afgan uyruklu kişilerin saldırıya dahil olması nedeniyle atılmıştır. Bu durum, Afgan topraklarının ve Afgan uyruklu kişilerin Pakistan'da terör saldırıları düzenlemek için kullanılmaya devam edildiğini bir kez daha kanıtlamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Karaçi'de, 27 Haziran'da bir paramiliter grubun merkezine düzenlenen bombalı saldırıda 3 paramiliter gücün hayatını kaybettiği, 3 saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
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