Pakistan'da polis karakoluna saldırı: 16 ölü
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Swat bölgesinde bir polis karakolu önünde dün meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Saldırganın üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu 21 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis karakolu önünde dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı.
Dawn gazetesinin haberine göre, yetkililer, dün eyaletin Swat bölgesindeki polis karakolu önünde yaşanan patlamaya ilişkin bilgi paylaştı.
Yetkililer, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini, yaralanan 21 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirtti.
Patlama dün, karakola girmeye çalışırken görevdeki polislerce durdurulan bir saldırganın, üzerinde taşıdığı patlayıcıları infilak ettirmesiyle meydana gelmişti.
Yetkililer, patlamanın olduğu sırada karakol yakınlarında bir kalabalığın "barış yanlısı" protesto için toplandığını ve göstericilerin saldırıdan etkilendiğini aktarmıştı.
Henüz hiçbir grubun üstlenmediği saldırıya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.