Pakistan'da yakıt tankeri patladı: 19 ölü

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde sızıntı yapan yakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği bildirildi. Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistanlı yetkililer, Belucistan'ın Naushki bölgesinde 29 Nisan'da yakıt tankerinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

YARALILARIN VÜCUTLARINDA CİDDİ YANIKLAR MEVCUT

Yetkililer, patlamada ölenlerin sayısının 19'a yükseldiğini, Karaçi'deki hastaneye kaldırılan yaralıların çoğunun vücudunda yüzde 70-80 oranında yanık bulunduğunu belirtti. Naushki'de sızıntı yapan yakıt tankerinde 29 Nisan'da patlama meydana gelmiş, yangında ilk belirlemelere göre 2 kişi ölmüş, 56 kişi yaralanmıştı. Bazı yaralılar, tedavilerinin daha iyi yapılabilmesi için hava yoluyla Karaçi'ye nakledilmişti.