Haberler

Pakistan'da Yağışlar Can Kaybına Yol Açtı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın Lahor kentinde meydana gelen yağış kaynaklı olaylarda 31 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Ulusal Afet Yönetimi Kurumu olayları bildirdi.

LAHOR, 2 Eylül (Xinhua) -- Pakistan'ın Lahor kentinin dış mahallelerindeki çadırlar arasındaki çamurlu yollarda yürümeye çalışan insanlar, 1 Eylül 2025.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu, pazar gecesinden pazartesiye kadar ülke genelinde yağış kaynaklı olaylarda 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 kişinin ise yaralandığını bildirdi. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
6'lık depremin vurduğu ülkede ölü sayısı 900'a yükseldi

Depremde ölü sayısı 900'a yükseldi, yardım için 4 ülke harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan'ı Galatasaray'a satan Ertuğrul Doğan'ı zora sokacak video

Uğurcan'ı Galatasaray'a satan Ertuğrul Doğan'ı zora sokacak video
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.