Pakistan'da Yağışlar Can Kaybına Yol Açtı
Pakistan'ın Lahor kentinde meydana gelen yağış kaynaklı olaylarda 31 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Ulusal Afet Yönetimi Kurumu olayları bildirdi.
LAHOR, 2 Eylül (Xinhua) -- Pakistan'ın Lahor kentinin dış mahallelerindeki çadırlar arasındaki çamurlu yollarda yürümeye çalışan insanlar, 1 Eylül 2025.
Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu, pazar gecesinden pazartesiye kadar ülke genelinde yağış kaynaklı olaylarda 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 kişinin ise yaralandığını bildirdi. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel