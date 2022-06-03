Pakistan'da UNESCO mirası Budist tapınağı: Takht Bhai - Haberler

Pakistan'da UNESCO mirası Budist tapınağı: Takht Bhai
AA - Hasnain Ali - Güncel
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Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan tarihi Gandhara bölgesindeki Budist manastırı Takht-i-Bhai'nin kalıntıları, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.
Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan tarihi Gandhara bölgesindeki Budist manastırı Takht-i-Bhai'nin kalıntıları, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan manastır, eşsiz tasarımı nedeniyle arkeolojik harika olarak adlandırılıyor.
AA / Hasnain Ali - Güncel