Pakistan'da Tüp Patlaması: 6 Ölü, 2 Yaralı

Pakistan'da Tüp Patlaması: 6 Ölü, 2 Yaralı
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Hayber Pahtunhva eyaletinin Mardan bölgesinde bir evde tüp patlaması oldu. Çatının çökmesiyle meydana gelen olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı ve 8 kişi enkazdan kurtarıldı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, tüp patlayan evin çatısının çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre Hayber Pahtunhva eyaletinin Mardan bölgesindeki bir evde tüp patladı.

Bölge yetkilileri, patlamada iki katlı evin çatısının çöktüğünü bildirdi.

Çatının çökmesi sonucu oluşan enkazda 6 kişinin öldüğünü açıklayan yetkililer, 2 kişinin ağır yaralandığını kaydetti.

Yetkililer, 7 saat süren arama kurtarma çalışmalarında 8 kişinin ise enkazdan kurtarıldığını duyurdu.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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