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Pakistan'da Tren İstasyonu Patlamasında Ölü Sayısı 25'e Yükseldi

Pakistan'da Tren İstasyonu Patlamasında Ölü Sayısı 25'e Yükseldi
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir tren istasyonunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi. Yaralı sayısı 62'ye ulaşırken, durumu kritik olan hastaların olduğu bildiriliyor. Saldırıyı üstlenen yasa dışı örgüt, güvenlik güçlerinin denetimleri artırdığı belirtiliyor.

İSLAMABAD, 10 Kasım (Xinhua) -- Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin Ketta şehrindeki bir tren istasyonunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Belucistan Eyaleti Sağlık Bakanlığı Medya Koordinatörü Waseem Baig, cumartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, 5 yaralının tedavi sırasında hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının arttığını teyit etti.

Patlamada 62 kişinin yaralandığını ve daha iyi tedavi için onlarca kişinin şehirdeki bir askeri hastaneye sevk edildiğini belirten yetkili, yaralılar arasında durumu kritik olan birkaç kişi olduğunu ve ölü sayısının daha da artabileceğinden korkulduğunu sözlerine ekledi.

Yetkililer, saldırının ardından şehrin çeşitli bölgelerinde ani denetimler başlattı ve güvenliği arttırmak için ilave polis ve kolluk kuvvetleri görevlendirdi.

Yasadışı bir örgüt olan Belucistan Kurtuluş Ordusu, medya ve sosyal medya platformlarında paylaştığı bir basın açıklamasıyla saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif saldırıyı kınayarak, yaralılara mümkün olan en iyi tıbbi tedavinin sağlanması için hastane yönetimine talimat verdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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