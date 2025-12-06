Haberler

Pakistan, Hayber Pahtunhva eyaletindeki operasyonda 7 militanın öldürüldüğünü açıkladı

Pakistan, Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen operasyonlarda 7 militanın öldürüldüğünü açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Pakistan, Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde silahlı gruplara yönelik operasyonlarda 7 militanın öldürüldüğünü duyurdu.

Pakistan Terörle Mücadele Dairesinden (CTD) yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinde silahlı gruplara yönelik iki ayrı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonlarda 7 militanın öldürüldüğü bilgisi verildi.

Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirilen açıklamada, bölgede "terörle mücadele kapsamında" operasyonların devam edeceği belirtildi.

4 Aralık'ta Pakistan, güneybatıdaki Belucistan eyaletinde düzenlenen operasyonlar kapsamında son üç ayda 100'den fazla militanın etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları öne çıkıyor.

BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
