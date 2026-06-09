Pakistan'da sınır karakoluna yönelik saldırıda 6 güvenlik personeli öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki sınır karakoluna yönelik saldırıda 6 güvenlik personelinin hayatını kaybettiği, 8 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, militanlar, Hayber Pahtunhva'nın Peşaver kentine bağlı Hassan Khel bölgesindeki sınır karakolunu ele geçirme girişiminde bulundu.

İsmi açıklanmayan kaynaklar, militanların saldırısında, güvenlik personelinden 3'ünün rehin alındığını, 6'sının hayatını kaybettiğini, 4'ünün yaralandığını açıkladı.

Olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin karakolu ele geçirme girişiminin engellendiğini aktaran kaynaklar, misilleme operasyonunda 8 militanın öldürüldüğünü belirtti.

?- Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.