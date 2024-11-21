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Pakistan'da Silahlı Saldırı: 38 Ölü

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Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde üç araca düzenlenen silahlı saldırıda 38 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı, saldırganların kimliği henüz belirlenmedi.

- Pakistan'da üç araca silahlı saldırı: 38 ölü

İSLAMABAD - Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinin Kurram bölgesinde üç araca düzenlenen silahlı saldırıda 38 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da sivil araçlara silahlı saldırı düzenlendi. Khyber Pakhtunkhwa eyaletinin Kurram bölgesinde üç araca düzenlenen saldırıda 38 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Polis, saldırganların araçları Paraçinar kentinden eyaletin başkenti Peşaver'e giderken otomatik silahlarla hedef aldığını bildirdi. Saldırının nedeninin ise henüz belli olmadığı aktarıldı.

Khyber Pakhtunkhwa yetkilileri, güvenlik güçlerinin bölgeye gönderildiğini ve saldırganlar hakkında arama emri verildiğini belirtti.

Kurram, son aylarda mezhepsel şiddet olaylarına sahne olmuştu. Eylül ayında gerçekleşen saldırıda 60 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Pakistan'da Silahlı Saldırı: 38 Ölü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR - Güncel
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