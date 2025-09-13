Haberler

Pakistan'da Silahlı Çatışmada 12 Asker Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayber Pahtunhva eyaletinin Güney Veziristan bölgesinde çıkan çatışmada 12 Pakistan askeri hayatını kaybetti, 13 militan öldürüldü. Pakistan ordusu, devam eden askeri operasyonlar sırasında artan saldırılar hakkında bilgi verdi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Güney Veziristan bölgesinde çıkan silahlı çatışmada 12 askerin hayatını kaybettiği, 13 militanın da öldürüldüğü açıklandı.

Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisi (ISPR), 10 Eylül'den bu yana devam eden askeri operasyonlara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren silahlı militan gruba mensup 13 kişinin öldürüldüğü ifade edilirken, 12 askerin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu 13 militanın, 10 Eylül'den bu yana devam eden operasyonlar kapsamında öldürülen 35 militanın içerisinde yer aldığı aktarıldı.

Pakistan ordusu, dün Hayber Pahtunhva eyaletinin Aşağı Dir bölgesinde de militanlara karşı yürütülen operasyon sırasında meydana gelen çatışmada ilk belirlemelere göre 7 askerin hayatını kaybettiğini, 13 askerin de yaralandığını açıklamıştı.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
Ekin Mert Daymaz'dan banyodaki dans videosuna sert tepki: Kirli zihniyetlerinizi sorgulayın

Görüntüler sızdı, tepkilerin odağındaki ünlü isim sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel meydan okumuştu, Gürsel Tekin il binasından erkenden ayıldı

Özgür Özel meydan okumuştu, Gürsel Tekin erkenden ayıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.