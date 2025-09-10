Pakistan'da Şiddetli Yağışlar ve Seller: Binlerce Kişi Tahliye Ediliyor

Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde, ordu destekli ekipler binlerce kişiyi güvenli bölgelere tahliye etmeye çalışırken nehirlerde yükselen su seviyeleri arama kurtarma çalışmalarını güçleştiriyor.

Pencap Afet Yönetim Kurumu yetkililerinden Nabil Caved, eyaletin Jalalpur Pirwala bölgesi yakınlarında yaklaşık 142 bin kişinin sellerden etkilendiğini belirtti.

Ordu tarafından desteklenen arama kurtarma ekiplerinin, ağaç veya çatılarda mahsur kalan binlerce bölge sakinini botlar yardımıyla tahliye ettiğini aktaran Caved, nehirlerde hızla yükselen su seviyelerinin çalışmaları zorlaştırdığını vurguladı.

Pencap Afet Yönetim Kurumundan yapılan açıklamada, 23 Ağustos'tan bu yana eyalette 4 binden fazla köyün sular altında kaldığı, 4,2 milyondan fazla kişinin sellerden etkilendiği ve yaklaşık 2,1 milyon kişinin yerinden olduğu belirtildi.

Öte yandan güneydoğudaki Sind eyaletinden yetkililer, şiddetli yağışlar nedeniyle eyaletin başkenti Karaçi'de sokakların sular altında kaldığını ifade etti.

Yetkililer ayrıca, taşan nehirlerden gelen suların bu hafta bölgeye ulaşmasının beklendiğini ve bunun eyalet genelinde daha fazla hasara yol açabileceğini bildirdi.

2022'den sonraki en büyük afet

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu, haziran sonlarında başlayan şiddetli yağışlarda şimdiye kadar 900'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Pakistan tarihinde ilk kez ülkenin doğusundaki Çenab, Ravi ve Sutlej nehirlerinin aynı anda taştığı, binlerce köyün sular altında kaldığı ve felaketten milyonlarca kişinin etkilendiği kaydedilmişti.

Yetkililer, sellerin, 2022'de 1700'den fazla kişinin ölümüne yol açan, ülkenin üçte birini sular altında bırakan ve 32 milyar dolarlık zarara neden olan felaketten sonraki en büyük afet olduğunu ifade ediyor.