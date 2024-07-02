Pakistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Sular Altında Kalan Yollar

İSLAMABAD, 2 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'ın Lahor kentinde şiddetli yağışın ardından sular altında kalan yollarda sokak satıcıları ürünlerini satıyor, çocuklar sel sularında oynuyor ve yerel halk su dolu yollarda ilerlemeye çalışıyor.

Pencap eyaleti yaklaşan muson mevsiminde yağışın daha da artacağına dair uyarı yayımlayarak, şiddetli yağışların etkisini en aza indirmek için hızla harekete geçilmesi çağrısında bulundu.