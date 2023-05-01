Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Bölgesel Afet Yönetim Otoritesinden (PDMA) yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinde dün başlayan şiddetli yağmurun ardından dolu yağdı.

Yağışların su baskınlarına ve kazalara neden olduğu Belucistan'ın farklı bölgelerinde 3 kişi daha öldü. Eyalette yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Can kayıpları, Belucistan'a bağlı Huzdar, Lasbela, Kech, Kila Seyfullah, Kohlu ve Çaman bölgelerinde kayda geçti.

Şiddetli yağışlar, birçok çiftlik hayvanının da telef olmasına neden oldu.

PDMA dün, yağışların yol açtığı su baskınları ve kazalar nedeniyle Belucistan'ın farklı bölgelerinde 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Şiddetli yağışlar nedeniyle kilit öneme sahip iki ana yolun ulaşıma kapanması sonucunda eyaletin, ülkenin geri kalanıyla bağlantısının kesildiğini aktaran PDMA, onlarca ev ile tarım alanının zarar gördüğünü duyurmuştu.